Masters 1000 Madrid 2026: Musetti prepara la sfida con Griekspoor

Continua il rodaggio in vista del match di terzo turno per Lorenzo Musetti che dalle 10.00 alle 10.30 di domenica 28 aprile ha svolto una mezz’ora di allenamento con il suo coach Jose Perlas. Il classico warm-up completo, un po’ di colpi da fondo, mista a qualche volée e varie traiettorie al servizio. L’azzurro che si prepara alla sfida sul Manolo Santana Stadium, secondo match dalle 11.00, dove affronterà Tallon Griekspoor in quello che è il loro terzo scontro tra i due.
Alle 12.00 è prevista una sessione di allenamento di un’ora anche per Jannik Sinner che sul campo 8 ha scelto Nicolai Budkov Kjaer per preparare la sfida con il qualificato Elmer Moller.