Entry List Atp Challenger 2026 – Week 9: Thionville, Brasilia, Kigali, Fujairah, Hersonissos

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 9 (02-08 marzo 2026), durante la prima settimana di Indian Wells. Con tutti i top-100 impegnati in California per il primo Masters 1000 della stagione, certamente ci sono punti in palio importanti in giro per il mondo a livello challenger. L’evento più ricco è ancora in Francia e ancora sul veloce indoor, a Thionville. Sul rosso si gioca in Brasile e in Rwanda, mentre in Grecia ed Emirati Arabi si disputano due tornei sul veloce all’aperto. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la nona settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 9 (02-08 MARZO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE
de Jong,Jesper NED 86
Gaston,Hugo FRA 99
Virtanen,Otto FIN 118
Droguet,Titouan FRA 120
Choinski,Jan GBR 125
Jacquet,Kyrian FRA 128
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 132
Ofner,Sebastian AUT 135
Sweeny,Dane AUS 138
Rodesch,Chris LUX 139
Zeppieri,Giulio ITA 154
Landaluce,Martin ESP 155
Lajal,Mark EST 158
Blanchet,Ugo FRA 160
Glinka,Daniil EST 170
Herbert,Pierre-Hugues FRA 171
Rodionov,Jurij AUT 172
Piros,Zsombor HUN 176
Sachko,Vitaliy UKR 179
Safiullin,Roman 184
Engel,Justin GER NG 194
ALTERNATES
1 Ymer,Elias (2) SWE 185
2 Grenier,Hugo (1) FRA 188
3 Skatov,Timofey (1) KAZ 191
4 Basavareddy,Nishesh (1) USA 193
5 Engel,Justin (2) GER 194
6 Chidekh,Clement (1) FRA 198
7 Holmgren,August (2) DEN 199
8 Molcan,Alex (2) SVK 200
9 Added,Dan (1) FRA 201
10 Loffhagen,George (1) GBR 204
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BRASILIA
Taberner,Carlos ESP 100
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 101
Moller,Elmer DEN 121
Faria,Jaime POR 148
Rocha,Henrique POR 165
Den Ouden,Guy NED 169
Ficovich,Juan Pablo ARG 182
Galan,Daniel Elahi COL 187
Tomic,Bernard AUS 192
Guillen Meza,Alvaro ECU 202
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 207
Monteiro,Thiago BRA 209
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 211
Boyer,Tristan USA 216
Bueno,Gonzalo PER 218
Popko,Dmitry KAZ 226
OUT Midon,Lautaro ARG 229
Collarini,Andrea ARG 233
Meligeni Alves,Felipe BRA 234
Boscardin Dias,Pedro BRA 253
Heide,Gustavo BRA 257
ALTERNATES
IN Agamenone,Franco (1) ITA 260
2 Kicker,Nicolas (2) ARG 267
3 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 274
4 Dellien,Murkel (1) BOL 277
5 Varillas,Juan Pablo (1) PER 278
6 Pucinelli De Almeida,Matheus (1) BRA 289
7 Cadenasso,Gianluca (1) ITA 307
8 Damas,Miguel (1) ESP 315
9 Soto,Matias (1) CHI 321
10 Coria,Federico (1) ARG 322
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 KIGALI
Trungelliti,Marco ARG 134
Gea,Arthur FRA 156
Mikrut,Luka CRO 164
Carballes Baena,Roberto ESP 175
Clarke,Jay GBR 183
Kolar,Zdenek CZE 189
Kym,Jerome SUI 195
Cecchinato,Marco ITA 217
Pavlovic,Luka FRA 219
Houkes,Max NED 235
Schwaerzler,Joel AUT 243
Jianu,Filip Cristian ROU 249
Martin Tiffon,Pol ESP 262
Bax,Florent FRA 271
Kozlov,Stefan USA 273
Andaloro,Fabrizio ITA 288
Hemery,Calvin FRA 295
Kopp,Sandro AUT 302
Johns,Garrett USA 303
Coulibaly,Eliakim CIV 313
Erhard,Mathys FRA 318
ALTERNATES
1 Martin,Andrej (1) SVK 331
2 Cuenin,Sean (1) FRA 344
3 Yevseyev,Denis (1) KAZ 362
4 Forejtek,Jonas (4) CZE 364
5 Cretu,Cezar (1) ROU 374
6 Denolly,Corentin (1) FRA 399
7 Roca Batalla,Oriol (2) ESP 416
8 Martinez,Alex (3) ESP 418
9 Singh,Karan (2) IND 434
10 Napolitano,Stefano (1) ITA 436
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 FUJAIRAH
Harris,Lloyd RSA 186
Kubler,Jason AUS 203
McCabe,James AUS 208
Crawford,Oliver GBR 215
Zhou,Yi CHN 220
Cina,Federico ITA 225
Uchida,Kaichi JPN 240
Michalski,Daniel POL 241
Noguchi,Rio JPN 246
Butvilas,Edas LTU 250
Ferreira Silva,Frederico POR 255
Gueymard Wayenburg,Sascha FRA 263
Sun,Fajing CHN 265
Purtseladze,Saba GEO 269
Hassan,Benjamin LBN 272
Barton,Hynek CZE 287
Zhukayev,Beibit KAZ 292
PR Ellis,Blake AUS 295
Ivanov,Ivan BUL JR 1
Schoenhaus,Max GER JR 2
Faurel,Thomas FRA NG 456
ALTERNATES
1 Uchiyama,Yasutaka (3) JPN 297
2 Sharipov,Marat (1) 299
3 Mmoh,Michael (1) USA 300
4 Bar Biryukov,Petr (1) 305
5 Durasovic,Viktor (2) NOR 311
6 Boitan,Gabi Adrian (1) ROU 314
7 Stebe,Cedrik-Marcel (2) GER 319
8 Tokuda,Renta (1) JPN 320
9 Mrva,Maxim (2) CZE 323
10 Gill,Felix (1) GBR 326
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS
Travaglia,Stefano ITA 163
Giustino,Lorenzo ITA 206
Neumayer,Lukas AUT 223
Peniston,Ryan GBR 231
Samuel,Toby GBR 244
Coppejans,Kimmer BEL 247
Gentzsch,Tom GER 251
Rincon,Daniel ESP 252
Kuzmanov,Dimitar BUL 264
Pereira,Tiago POR 268
Sakellaridis,Stefanos GRE 275
Moro Canas,Alejandro ESP 276
Geerts,Michael BEL 283
Brunclik,Petr CZE 286
Bertrand,Robin FRA 290
Rybakov,Alex USA 294
Jones,Maximus THA 301
Wendelken,Harry GBR 304
Berrettini,Jacopo ITA 306
Vasami,Jacopo ITA JR 5
Dhamne,Manas IND NG 486
ALTERNATES
1 Shelbayh,Abdullah (2) JOR 310
2 Durasovic,Viktor (1) NOR 311
3 Henning,Philip (1) RSA 316
4 Stebe,Cedrik-Marcel (1) GER 319
5 Mrva,Maxim (1) CZE 323
6 Gill,Felix (2) GBR 326
7 Hussey,Giles (2) GBR 338
8 Brancaccio,Raul (1) ITA 343
9 Ghibaudo,Antoine (2) FRA 34710 Barranco Cosano,Javier (1) ESP 351