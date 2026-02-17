ATP 500 Rio de Janeiro 2026: Altmaier perde il punto per hindrance contro Lajovic (VIDEO)

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel match tra Daniel Altmaier e Dusan Lajovic al torneo di Rio 2026. Un episodio raro, quasi da moviola calcistica più che da campo da tennis, ha deciso un tie-break infuocato e di fatto l’intera partita.

Lajovic aveva conquistato il primo set 6-4 e nel secondo si era arrivati al tie-break dopo un parziale equilibratissimo. Il serbo si era procurato un primo match point sul 6-5, annullato. Poi un altro sul 7-6, ancora cancellato dal tedesco. Sul 7-7 si entra nel cuore della battaglia: scambi lunghi, tensione altissima, urla liberatorie a ogni colpo.

È QUI CHE SUCCEDE TUTTO

Durante uno scambio tiratissimo, Altmaier dal lato sinistro gioca una smorzata di rovescio. La palla sembra destinata a spegnersi in rete. Convinto di aver sbagliato, il tedesco esplode in un “nooo!” di frustrazione mentre la pallina è ancora in volo verso il campo avversario. Solo che la palla, invece di morire sul nastro, supera la rete e cade corta.

Lajovic parte in avanti per recuperarla, ma viene chiaramente distratto dall’urlo dell’avversario. Non arriva sulla palla. L’arbitro interviene immediatamente: hindrance, punto assegnato al serbo. Da possibile set point virtuale per Altmaier, si passa così al terzo match point per Lajovic, che stavolta non trema e chiude 6-4, 7-6(7).

HINDRANCE CHE COS’È?

Nel tennis la regola dell’hindrance scatta quando un giocatore disturba l’avversario durante lo scambio, volontariamente o meno, con urla, parole o movimenti che interferiscono con il punto. In questo caso l’esclamazione di Altmaier, avvenuta prima che lo scambio fosse concluso, è stata giudicata decisiva nel condizionare il recupero del serbo.