ATP 250 Delray Beach 2026: Vacherot va ko, bene Tiafoe e Giron

Il primo giorno del main draw dell’ATP 250 di Delray Beach si è aperto subito con una sorpresa. Il numero 6 del seeding, infatti, Valentin Vacherot è stato sconfitto in poco meno di un’ora e mezza 7-6(4) 6-4 da Alex Michelsen. Lo statunitense, numero 41 del ranking, è stato protagonista di una prova solida, con ottime percentuali sia sulla prima sia sulla seconda di servizio. Zero break point concessi al monegasco, incapace di trovare la strategia per rientrare in partita.

Combattuta è stata invece la sfida tra Nuno Borges e Coleman Wong, vinta dal classe 2004 di Hong Kong 7-6(5) 4-6 6-3 in due ore e sette minuti. Quattordici ace portati a referto per il numero 137 del mondo, che, dopo il break nel quarto game del terzo set, ha tenuto in mano le redini della gara fino alla fine.

Atmane in tre set, bene Tiafoe e Giron

Tre set anche tra Patrick Kypson e Terence Atmane: 6-3 2-6 6-4 in favore del francese. Partita equilibrata e con pochi colpi di scena nei primi due parziali; poi, in quello conclusivo, il ventiquattrenne di Boulogne-sur-Mer ha strappato il servizio all’avversario nel terzo gioco. Da lì ha comandato lo scambio e azzerato i rischi fino al 6-4 finale. Ad attendere Atmane agli ottavi di finale ci sarà Flavio Cobolli.

Un doppio 6-4 per Francis Tiafoe contro Rinky Hijikata. Due set praticamente identici, con i break decisivi arrivati nei game d’apertura. Il 94% di punti vinti con la prima battuta ha permesso allo statunitense di avanzare senza troppi problemi.

In due parziali è riuscito a imporsi anche Marcos Giron, che ha superato Sho Shimabukuro – arrivato dalle qualificazioni – 6-3 7-5. Nove le palle break non trasformate dal nipponico, che si è arreso di fronte a uno statunitense non imbattibile, ma sicuramente più costante nell’arco dell’intero match.