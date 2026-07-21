Entry List maschile Us Open 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo maschile degli Us Open 2026, in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Jannik Sinner prova a riprendersi la rivincita dopo la sconfitta in finale dello scorso anno e tornare campione a Flushing Meadows. Il fenomeno di Sesto Pusteria arriva nella Grande Mela da numero uno del mondo reduce dal primo trionfo Slam stagionale a Wimbledon. A fargli compagnia la solita folta pattuglia azzurra: Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci, Sonego. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 degli Us Open.

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

IL CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026

ENTRY LIST US OPEN UOMINI

Sinner, Jannik ITA 1

Zverev, Alexander GER 2

Alcaraz, Carlos ESP 3

Auger-Aliassime, Felix CAN 4

de Minaur, Alex AUS 5

Shelton, Ben USA 6

Djokovic, Novak SRB 7

Medvedev, Daniil 8

Cobolli, Flavio ITA 9

Fritz, Taylor USA 10

Bublik, Alexander KAZ 11

Lehecka, Jiri CZE 12

Ruud, Casper NOR 13

Rublev, Andrey 14

Musetti, Lorenzo ITA 15

Tien, Learner USA 16

Tiafoe, Frances USA 17

Mensik, Jakub CZE 18

Vacherot, Valentin MON 19

Davidovich Fokina, Alejandro ESP 20

Darderi, Luciano ITA 21

Cerundolo, Francisco ARG 22

Fils, Arthur FRA 23

Paul, Tommy USA 24

Jodar, Rafael ESP 25

Khachanov, Karen 26

Rinderknech, Arthur FRA 27

Fonseca, Joao BRA 28

Humbert, Ugo FRA 29

Tabilo, Alejandro CHI 30

Etcheverry, Tomas Martin ARG 31

Nakashima, Brandon USA 32

Arnaldi, Matteo ITA 33

Bergs, Zizou BEL 34

Buse, Ignacio PER 35

Fery, Arthur GBR 36

Collignon, Raphael BEL 37

Blockx, Alexander BEL 38

Norrie, Cameron GBR 39

Moutet, Corentin FRA 40

Struff, Jan-Lennard GER 41

Berrettini, Matteo ITA 42

Munar, Jaume ESP 43

Michelsen, Alex USA 44

Quinn, Ethan USA 45

Mannarino, Adrian FRA 46

Navone, Mariano ARG 47

Borges, Nuno POR 48

Atmane, Terence FRA 49

Cerundolo, Juan Manuel ARG 50

Tsitsipas, Stefanos GRE 51

Hanfmann, Yannick GER 52

Machac, Tomas CZE 53

Marozsan, Fabian HUN 54

van de Zandschulp, Botic NED 55

Baez, Sebastian ARG 56

Shang, Juncheng CHN PR 56

Tirante, Thiago Agustin ARG 57

Kecmanovic, Miomir SRB 58

Merida, Daniel ESP 59

Burruchaga, Roman Andres ARG 60

Altmaier, Daniel GER 61

Landaluce, Martin ESP 62

Vallejo, Adolfo Daniel PAR 63

Korda, Sebastian USA 64

Carreno Busta, Pablo ESP 65

Griekspoor, Tallon NED 66

Shapovalov, Denis CAN 67

Kopriva, Vit CZE 68

Ugo Carabelli, Camilo ARG 69

Hurkacz, Hubert POL 70

Majchrzak, Kamil POL 71

Medjedovic, Hamad SRB 72

Svajda, Zachary USA 73

Brooksby, Jenson USA 74

Royer, Valentin FRA 75

Fucsovics, Marton HUN 76

Sonego, Lorenzo ITA 77

Van Assche, Luca FRA 78

Bellucci, Mattia ITA 79

Rune, Holger DEN 80

Molcan, Alex SVK 81

Duckworth, James AUS 82

Halys, Quentin FRA 83

Shevchenko, Aleksandr KAZ 84

Kokkinakis, Thanasi AUS PR 84

Giron, Marcos USA 85

Cilic, Marin CRO 86

Dzumhur, Damir BIH 87

Faria, Jaime POR 88

Mpetshi Perricard, Giovanni FRA 89

Choinski, Jan GBR 90

Prizmic, Dino CRO 91

Diallo, Gabriel CAN 92

Kovacevic, Aleksandar USA 93

Safiullin, Roman 94

Trungelliti, Marco ARG 95

Hijikata, Rinky AUS 96

Shimabukuro, Sho JPN 97

de Jong, Jesper NED 98

Walton, Adam AUS 99

Nava, Emilio USA 100

Comesana, Francisco ARG 101

Misolic, Filip AUT PR 101

ALTERNATES

1 Vukic, Aleksandar AUS 102

2 Bonzi, Benjamin FRA 103

3 Popyrin, Alexei AUS 104

4 Damm, Martin USA 105

5 Wu, Yibing CHN 106

6 Spizzirri, Eliot USA 107

7 Taberner, Carlos ESP PR 107

8 Diaz Acosta, Facundo ARG 108

9 Gaston, Hugo FRA 109

10 Bu, Yunchaokete CHN 110