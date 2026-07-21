Entry List maschile Us Open 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo maschile degli Us Open 2026, in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Jannik Sinner prova a riprendersi la rivincita dopo la sconfitta in finale dello scorso anno e tornare campione a Flushing Meadows. Il fenomeno di Sesto Pusteria arriva nella Grande Mela da numero uno del mondo reduce dal primo trionfo Slam stagionale a Wimbledon. A fargli compagnia la solita folta pattuglia azzurra: Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci, Sonego. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 degli Us Open.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST US OPEN UOMINI
Sinner, Jannik ITA 1
Zverev, Alexander GER 2
Alcaraz, Carlos ESP 3
Auger-Aliassime, Felix CAN 4
de Minaur, Alex AUS 5
Shelton, Ben USA 6
Djokovic, Novak SRB 7
Medvedev, Daniil 8
Cobolli, Flavio ITA 9
Fritz, Taylor USA 10
Bublik, Alexander KAZ 11
Lehecka, Jiri CZE 12
Ruud, Casper NOR 13
Rublev, Andrey 14
Musetti, Lorenzo ITA 15
Tien, Learner USA 16
Tiafoe, Frances USA 17
Mensik, Jakub CZE 18
Vacherot, Valentin MON 19
Davidovich Fokina, Alejandro ESP 20
Darderi, Luciano ITA 21
Cerundolo, Francisco ARG 22
Fils, Arthur FRA 23
Paul, Tommy USA 24
Jodar, Rafael ESP 25
Khachanov, Karen 26
Rinderknech, Arthur FRA 27
Fonseca, Joao BRA 28
Humbert, Ugo FRA 29
Tabilo, Alejandro CHI 30
Etcheverry, Tomas Martin ARG 31
Nakashima, Brandon USA 32
Arnaldi, Matteo ITA 33
Bergs, Zizou BEL 34
Buse, Ignacio PER 35
Fery, Arthur GBR 36
Collignon, Raphael BEL 37
Blockx, Alexander BEL 38
Norrie, Cameron GBR 39
Moutet, Corentin FRA 40
Struff, Jan-Lennard GER 41
Berrettini, Matteo ITA 42
Munar, Jaume ESP 43
Michelsen, Alex USA 44
Quinn, Ethan USA 45
Mannarino, Adrian FRA 46
Navone, Mariano ARG 47
Borges, Nuno POR 48
Atmane, Terence FRA 49
Cerundolo, Juan Manuel ARG 50
Tsitsipas, Stefanos GRE 51
Hanfmann, Yannick GER 52
Machac, Tomas CZE 53
Marozsan, Fabian HUN 54
van de Zandschulp, Botic NED 55
Baez, Sebastian ARG 56
Shang, Juncheng CHN PR 56
Tirante, Thiago Agustin ARG 57
Kecmanovic, Miomir SRB 58
Merida, Daniel ESP 59
Burruchaga, Roman Andres ARG 60
Altmaier, Daniel GER 61
Landaluce, Martin ESP 62
Vallejo, Adolfo Daniel PAR 63
Korda, Sebastian USA 64
Carreno Busta, Pablo ESP 65
Griekspoor, Tallon NED 66
Shapovalov, Denis CAN 67
Kopriva, Vit CZE 68
Ugo Carabelli, Camilo ARG 69
Hurkacz, Hubert POL 70
Majchrzak, Kamil POL 71
Medjedovic, Hamad SRB 72
Svajda, Zachary USA 73
Brooksby, Jenson USA 74
Royer, Valentin FRA 75
Fucsovics, Marton HUN 76
Sonego, Lorenzo ITA 77
Van Assche, Luca FRA 78
Bellucci, Mattia ITA 79
Rune, Holger DEN 80
Molcan, Alex SVK 81
Duckworth, James AUS 82
Halys, Quentin FRA 83
Shevchenko, Aleksandr KAZ 84
Kokkinakis, Thanasi AUS PR 84
Giron, Marcos USA 85
Cilic, Marin CRO 86
Dzumhur, Damir BIH 87
Faria, Jaime POR 88
Mpetshi Perricard, Giovanni FRA 89
Choinski, Jan GBR 90
Prizmic, Dino CRO 91
Diallo, Gabriel CAN 92
Kovacevic, Aleksandar USA 93
Safiullin, Roman 94
Trungelliti, Marco ARG 95
Hijikata, Rinky AUS 96
Shimabukuro, Sho JPN 97
de Jong, Jesper NED 98
Walton, Adam AUS 99
Nava, Emilio USA 100
Comesana, Francisco ARG 101
Misolic, Filip AUT PR 101
ALTERNATES
1 Vukic, Aleksandar AUS 102
2 Bonzi, Benjamin FRA 103
3 Popyrin, Alexei AUS 104
4 Damm, Martin USA 105
5 Wu, Yibing CHN 106
6 Spizzirri, Eliot USA 107
7 Taberner, Carlos ESP PR 107
8 Diaz Acosta, Facundo ARG 108
9 Gaston, Hugo FRA 109
10 Bu, Yunchaokete CHN 110