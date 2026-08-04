Sinner, check-up di quattro ore a Milano: prevenzione e controlli in vista della tournée americana

Jannik Sinner fa tappa a Milano per un controllo di routine prima della partenza per gli Stati Uniti. Nella mattinata di martedì, intorno alle 8, il numero uno al mondo si è recato presso la Physioclinic di via Fontana, nota struttura specializzata in trattamenti e valutazioni fisioterapiche, accompagnato da quattro membri del suo team.
LA VISITA
La visita, condotta dal dottor Volpi (ex medico sociale dell’Inter), si è conclusa intorno alle 12. Dovrebbe essersi trattato di un monitoraggio programmato in vista dell’imminente e intenso ciclo di tornei sul cemento americano. Il controllo potrebbe essere servito a valutare un leggero fastidio al ginocchio destro, già notato la scorsa settimana al J-Medical di Torino per la presenza di un cerotto. Non si tratta comunque di nulla di grave, ma di un’ordinaria attività di prevenzione per gestire i carichi di lavoro dopo i recenti successi, tra cui il trionfo a Wimbledon.
VERSO CINCINNATI
All’uscita dalla clinica, un Sinner sorridente si è fermato a firmare autografi ai tifosi presenti. Il suo programma rimane confermato: la partenza per gli USA è prevista per domenica 9 agosto, dove aprirà la stagione sul cemento al Masters 1000 di Cincinnati prima di puntare allo US Open.