Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz e vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026. L’azzurro ha avuto la meglio nella prima sfida stagionale tra i due e ha conquistato il quarto 1000 consecutivo – dopo quelli di Parigi, Indian Wells e Miami -, ma il primo sulla terra battuta. In questo modo si è anche garantito il ritorno al numero uno del mondo, scavalcando proprio lo spagnolo.

Sinner campione a Montecarlo: punti, soldi e montepremi

Grazie al trionfo nel Principato di Monaco, Sinner ha incassato una cifra significativa pari a 974.370 euro. Si è inoltre messo in tasca 1.000 punti che gli consentono di riprendersi il trono del ranking ATP scalzando Carlos Alcaraz, il cui regno era iniziato in occasione dello scorso US Open.

Masters 1000 Montecarlo: il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 45.520 (50 punti)

TERZO TURNO – € 84.980 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 158.700 (2’0 punti)

SEMIFINALE – € 290.960 (400 punti)

FINALE – € 532.120 (650 punti)

VINCITORE – € 974.370 (1000 punti)