Monfils sfida il tempo: a quasi 40 anni entra nella storia dell’Open del Canada

L’età è solo un numero. Una frase fatta che, nel caso di Gaël Monfils, continua a trasformarsi in realtà. Con il successo ottenuto al primo turno del Canadian Open 2026 contro Kamil Majchrzak, il francese ha aggiunto un’altra pagina alla sua straordinaria carriera, diventando il secondo giocatore più anziano dell’Era Open a vincere un match di tabellone principale nel torneo canadese. Al via della manifestazione, Monfils aveva 39 anni e 335 giorni.

Davanti a lui resta soltanto una leggenda assoluta come Richard Gonzales, che riuscì nell’impresa all’età di 42 anni e 95 giorni. Alle spalle del francese figurano altri grandi nomi del tennis mondiale: Barry Phillips-Moore (39 anni e 39 giorni), Ken Rosewall (38 anni e 291 giorni) e Marin Čilić (37 anni e 308 giorni).

Per Monfils si tratta dell’ennesimo record di longevità in una carriera che negli ultimi anni è stata costellata di imprese contro il tempo. Dopo essere diventato nel 2025 il più anziano campione nella storia dell’ATP Tour dall’introduzione del circuito nel 1990, il francese continua a dimostrare di poter essere competitivo anche nell’ultima stagione della sua carriera.

In un circuito sempre più giovane e fisicamente esigente, “La Monf” continua a regalare spettacolo. E, ancora una volta, anche la storia è costretta ad aggiornare i propri numeri.