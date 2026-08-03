US Open 2026, doppio misto: entry list aggiornata, c’è Musetti con Kalinskaya

I canali ufficiali dello US Open hanno comunicato un aggiornamento delle coppie iscritte al doppio misto dell’edizione 2026, portando il totale a 29. Oltre alle 16 coppie già annunciate, si sono infatti aggiunti altri nomi importanti del panorama tennistico. Spicca il duo che vedrà protagonista Lorenzo Musetti assieme all’ex fidanzata di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya.

Con la presenza del carrarino sale a quattro il numero degli italiani presenti nel doppio misto. Flavio Cobolli era già stato annunciato in coppia con Belinda Bencic (vincitori del doppio misto ad Indian Wells 2026) così come l’assodato duo Sara Errani/Andrea Vavassori. Si sono aggiunte anche due coppie di fatto: Elina Svitolina/Gael Monfils e i neo-sposi Katie Boulter/Alex de Minaur. Presenti nelle nuove coppie anche alcuni nomi importanti per quanto riguarda i doppisti: Marcelo Arevalo, Harri Heliovaara, Julian Cash e Gabriela Dabrowski

Le 13 coppie aggiunte al doppio misto dello US Open 2026

Venus Williams / Alexander Bublik

Karolina Muchova / Jakub Mensik

Jelena Ostapenko / Marcelo Arevalo

Elina Svitolina / Gael Monfils

Katie Boulter / Alex de Minaur

Gabriela Dabrowski / Harri Heliovaara

Maria Sakkari / Karen Khachanov

Emma Navarro / Tommy Paul

Tatjana Maria / Valentin Vacherot

Anna Kalinskaya / Lorenzo Musetti

Reese Brantmeier / Michael Zheng

Demi Schuurs / Julian Cash

Caty McNally / Robert Cash

Le coppie già annunciate in precedenza