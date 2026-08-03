US Open 2026, doppio misto: entry list aggiornata, c’è Musetti con Kalinskaya

I canali ufficiali dello US Open hanno comunicato un aggiornamento delle coppie iscritte al doppio misto dell’edizione 2026, portando il totale a 29. Oltre alle 16 coppie già annunciate, si sono infatti aggiunti altri nomi importanti del panorama tennistico. Spicca il duo che vedrà protagonista Lorenzo Musetti assieme all’ex fidanzata di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya.
Con la presenza del carrarino sale a quattro il numero degli italiani presenti nel doppio misto. Flavio Cobolli era già stato annunciato in coppia con Belinda Bencic (vincitori del doppio misto ad Indian Wells 2026) così come l’assodato duo Sara Errani/Andrea Vavassori. Si sono aggiunte anche due coppie di fatto: Elina Svitolina/Gael Monfils e i neo-sposi Katie Boulter/Alex de Minaur. Presenti nelle nuove coppie anche alcuni nomi importanti per quanto riguarda i doppisti: Marcelo Arevalo, Harri Heliovaara, Julian Cash e Gabriela Dabrowski
Le 13 coppie aggiunte al doppio misto dello US Open 2026
- Venus Williams / Alexander Bublik
- Karolina Muchova / Jakub Mensik
- Jelena Ostapenko / Marcelo Arevalo
- Elina Svitolina / Gael Monfils
- Katie Boulter / Alex de Minaur
- Gabriela Dabrowski / Harri Heliovaara
- Maria Sakkari / Karen Khachanov
- Emma Navarro / Tommy Paul
- Tatjana Maria / Valentin Vacherot
- Anna Kalinskaya / Lorenzo Musetti
- Reese Brantmeier / Michael Zheng
- Demi Schuurs / Julian Cash
- Caty McNally / Robert Cash
Le coppie già annunciate in precedenza
- Novak Djokovic / Aryna Sabalenka
- Jack Draper / Jessica Pegula
- Peyton Stearns / Preston Stearns
- Taylor Townsend / Alexander Zverev
- Elena Rybakina / Taylor Fritz
- Belinda Bencic / Flavio Cobolli
- Sara Errani / Andrea Vavassori
- Alexandra Eala / Felix Auger-Aliassime
- Casper Ruud / Iga Swiatek
- Leylah Fernandez / Frances Tiafoe
- Naomi Osaka / Kei Nishikori
- Diana Shnaider / Daniil Medvedev
- Amanda Anisimova / Learner Tien
- Katerina Siniakova / Henry Patten
- Elena-Gabriela Ruse / Nuno Borges
- Mirra Andreeva / Andrey Rublev