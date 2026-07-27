Niente Sinner al doppio misto degli US Open 2026: Djokovic/Sabalenka guidano un’entry list minacciata dal boicottaggio

La direzione degli US Open ha annunciato le coppie iscritte al torneo di doppio misto in programma il 25 e il 26 agosto 2026. Mancherà Jannik Sinner: quella che sembra e dovrebbe essere a tutti gli effetti una scelta di programmazione, è sicuramente in linea con quanto trapelato prima di Wimbledon 2026 riguardo un possibile boicottaggio del torneo misto da parte di alcuni top player ATP e WTA per proseguire la protesta per i prize money. Nonostante i recenti tentativi di riconciliazione da parte di Grand Slam europei, i giocatori sembrano ancora sul piede di guerra, ma questo mese prima di Flushing Meadows potrebbe dire ancora tanto su eventuali atti dimostrativi da parte dei giocatori.
Si tratta della seconda assenza consecutiva per Sinner: l’anno scorso, dopo aver annunciato la sua partecipazione in coppia con Emma Navarro per poi dover trovare un’altra partner in Karolina Siniakova, fu costretto ritirarsi a causa del malore che gli costò la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Quest’anno sembra essere una scelta di programmazione in linea con le altre di questo periodo, cercando di giocare l’essenziale.
L’entry list
Scorrendo la lista spiccano i nomi di Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Alexander Zverev e tanti altri top 10 e top 20 in singolare, oltre ovviamente ai due volte campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori (unica doppia interamente formata da doppisti esperti oltre a Siniakova/Patten): gli azzurri vinsero in finale contro Iga Swiatek e Casper Ruud, a loro volta iscritti. Da segnalare anche Flavio Cobolli ancora in squadra con Belinda Bencic (avevano già giocato insieme quest’anno, compiendo un incredibile corsa fino al titolo del Masters 1000 di Indian Wells 2026).
Ecco la lista completa delle coppie iscritte:
Novak Djokovic / Aryna Sabalenka
Jack Draper / Jessica Pegula
Peyton Stearns / Preston Stearns
Taylor Townsend / Alexander Zverev
Elena Rybakina / Taylor Fritz
Belinda Bencic / Flavio Cobolli
Sara Errani / Andrea Vavassori
Alexandra Eala / Felix Auger-Aliassime
Casper Ruud / Iga Swiatek
Leylah Fernandez / Frances Tiafoe
Naomi Osaka / Kei Nishikori
Diana Shnaider / Daniil Medvedev
Amanda Anisimova / Learner Tien
Katerina Siniakova / Henry Patten
Elena-Gabriela Ruse / Nuno Borges
Mirra Andreeva / Andrey Rublev