Niente Sinner al doppio misto degli US Open 2026: Djokovic/Sabalenka guidano un’entry list minacciata dal boicottaggio

La direzione degli US Open ha annunciato le coppie iscritte al torneo di doppio misto in programma il 25 e il 26 agosto 2026. Mancherà Jannik Sinner: quella che sembra e dovrebbe essere a tutti gli effetti una scelta di programmazione, è sicuramente in linea con quanto trapelato prima di Wimbledon 2026 riguardo un possibile boicottaggio del torneo misto da parte di alcuni top player ATP e WTA per proseguire la protesta per i prize money. Nonostante i recenti tentativi di riconciliazione da parte di Grand Slam europei, i giocatori sembrano ancora sul piede di guerra, ma questo mese prima di Flushing Meadows potrebbe dire ancora tanto su eventuali atti dimostrativi da parte dei giocatori.

Si tratta della seconda assenza consecutiva per Sinner: l’anno scorso, dopo aver annunciato la sua partecipazione in coppia con Emma Navarro per poi dover trovare un’altra partner in Karolina Siniakova, fu costretto ritirarsi a causa del malore che gli costò la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Quest’anno sembra essere una scelta di programmazione in linea con le altre di questo periodo, cercando di giocare l’essenziale.

L’entry list

Scorrendo la lista spiccano i nomi di Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Alexander Zverev e tanti altri top 10 e top 20 in singolare, oltre ovviamente ai due volte campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori (unica doppia interamente formata da doppisti esperti oltre a Siniakova/Patten): gli azzurri vinsero in finale contro Iga Swiatek e Casper Ruud, a loro volta iscritti. Da segnalare anche Flavio Cobolli ancora in squadra con Belinda Bencic (avevano già giocato insieme quest’anno, compiendo un incredibile corsa fino al titolo del Masters 1000 di Indian Wells 2026).

Ecco la lista completa delle coppie iscritte:

Novak Djokovic / Aryna Sabalenka

Jack Draper / Jessica Pegula

Peyton Stearns / Preston Stearns

Taylor Townsend / Alexander Zverev

Elena Rybakina / Taylor Fritz

Belinda Bencic / Flavio Cobolli

Sara Errani / Andrea Vavassori

Alexandra Eala / Felix Auger-Aliassime

Casper Ruud / Iga Swiatek

Leylah Fernandez / Frances Tiafoe

Naomi Osaka / Kei Nishikori

Diana Shnaider / Daniil Medvedev

Amanda Anisimova / Learner Tien

Katerina Siniakova / Henry Patten

Elena-Gabriela Ruse / Nuno Borges

Mirra Andreeva / Andrey Rublev