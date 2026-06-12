Montepremi gate: Jannik Sinner valuta il boicottaggio del doppio misto agli US Open

È già arrivato il nuovo capitolo della saga montepremi: secondo il Times, Jannik Sinner farebbe parte di un gruppo più ampio di star del tennis mondiale che starebbe valutando di boicottare il doppio misto agli US Open 2026. Questa decisione darebbe seguito alla richiesta da parte dei giocatori ATP e delle giocatrici WTA di ricevere una maggior percentuale dei ricavi ottenuti dai tornei del Grand Slam.

Nonostante possa sembrare una minaccia vuota, così non è: dal 2025, lo Slam newyorchese ha attuato una riforma alla specialità, trasformandola in un evento (a invito) di avvicinamento ai tabelloni principali del torneo. Ritrovandosi a essere l’unica attrazione nella settimana precedente al vero e proprio US Open, si trova a dipendere completamente dalla presenza o meno di giocatori e giocatrici che attirino attenzione.

LA SITUAZIO N E

Eppure, superficialmente, sembrava che il clima si fosse rasserenato: Amelie Mauresmo, direttrice del Roland Garros, si è pubblicamente dichiarata aperta al dialogo, mentre Wimbledon è direttamente passato all’azione, aumentando del 20% il prize money complessivo dell’evento rispetto al 2025. Si tratta dell’incremento annuale più cospicuo di sempre: 10,7 milioni di sterline (più di 12,5 milioni di euro) che porteranno il totale a 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro).

Non è però sfuggito alla componente giocatori, che in termini di percentuale sui ricavi complessivi, i numeri non raccontano la stessa storia. In effetti, in rapporto alla crescita del fatturato complessivo dello Slam londinese, questo montepremi record non è abbastanza per superare il 14,9% offerto nell’edizione 2015.

Questa ulteriore manovra ci dimostra che la posizione dei giocatori è ben salda, si basa sulle percentuali dei ricavi (e non su cifre assolute) e soprattutto che non arretrerà finché ogni singolo torneo del grande Slam, fattori indipendenti l’uno dall’altro in questa vicenda, non si sarà allineato alle loro richieste.

L’OBIETTIVO

Agli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner si pronunciò così sulle sue intenzioni: “C’è un dialogo continuo tra noi giocatori e gli Slam, siamo in un momento in cui donne e uomini siamo uniti per chiedere più rispetto. Siamo stati zitti per troppo tempo ed è arrivato il momento di parlare: sappiamo che gli Slam sono più prestigiosi, ma adesso ci stanno dando troppo poco“.

U N ALTRO FORFAIT

Sarebbe la seconda assenza consecutiva per il numero 1 del mondo al doppio misto degli US Open: l’anno scorso, dopo aver annunciato la sua partecipazione in coppia con Emma Navarro per poi dover trovare un’altra partner in Karolina Siniakova, fu costretto ritirarsi a causa del malore che gli costò la finale del Masters 1000 di Cincinnati.