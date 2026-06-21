Quanto guadagna Jannik Sinner solo giocando a tennis?

È una domanda che potrebbe esservi passata per la testa. Sempre più persone ormai seguono Jannik Sinner, dentro e fuori dal campo, nei successi e nelle sconfitte. Ma quanto guadagna il campione italiano, attraverso il solo tempo speso in campo, ed escludendo gli sponsor?
Una ricerca di betway insider ha preso in analisi, combinando i dati del sito tennisabstract.com con i dati ufficiali forniti da ATP e WTA Tour, i montepremi guadagnati dai giocatori da inizio 2026 fino al Roland Garros.
Al primo posto, per dollari guadagnati al minuto, c’è proprio lui, il nostro Sinner, che guadagna in media 1.611 dollari al minuto! Il tempo speso in campo dall’italiano fino alla fine dello slam parigino è infatti di 4.255 minuti (circa 70 ore) e il prize money totale guadagnato ammonta a 6.853.344$. Una grossa fetta di questo guadagno deriva, naturalmente, dai 5 Masters 1000 vinti consecutivamente in stagione, da Indian Wells sino a Roma.
Ecco chi sono gli altri tennisti ad aver guadagnato più dollari al minuto nella prima parte dell’anno (considerando solo i dati ATP):
- Jannik Sinner (1.403 euro/minuto)
- Carlos Alcaraz (1.320/minuto)
- Alexander Zverev (1.001/minuto)
- Novak Djokovic (748/minuto)
- Flavio Cobolli (685/minuto)
Al femminile, invece, conduce la classifica Aryna Sabalenka, coi suoi 1.210 euro al minuto.