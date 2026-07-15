ATP 250 Umago 2026: Arnaldi rischia, ma batte Gomez e passa al terzo turno

Torna al successo Matteo Arnaldi. Dopo le sconfitte al primo turno nell’ATP 250 di Eastbourne e a Wimbledon, il tennista ligure ritrova il sorriso e supera Federico Agustin Gomez (numero 209 del mondo) con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 nel secondo turno dell’ATP 250 di Umago. L’azzurro parte alla grande e strappa per due volte il servizio al suo avversario. Dopo un piccolo passaggio a vuoto, ottiene nuovamente il break assicurandosi il primo parziale. Il secondo set si gioca sul filo del rasoio e il numero 34 del ranking mondiale non sfrutta i tre match point consecutivi in risposta sul 5-4, subendo il break nel game successivo e costretto ad affrontare il parziale decisivo. Nel terzo set un break nel quarto game è sufficiente all’azzurro per assicurarsi il passaggio al turno successivo. All’esordio nel torneo, Arnaldi può essere soddisfatto della sua prestazione, nonostante il calo del secondo set che sarebbe potuto costare caro, in attesa di sfide più probanti, a partire dal match di quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra Damir Dzumhur e Juan Carlos Prado Angelo.