Roddick sull’Eala-mania: “É un movimento che sta creando da sola, è fantastico per il tennis”

Alexandra Eala si è stanziata stabilmente nel tour WTA solo dalla prima parte del 2025, presentandosi come una giovane con ottime chance di crescere e arrivare in alto. Con il suo arrivo, è aumentato di pari passo l’interesse per il tennis da parte della sua nazione, le Filippine, introducendo il proprio sport in un mondo che non ne era molto avvezzo, nè aveva avuto in precedenza esponenti che potessero coinvolgere il pubblico filippino. Della questione ha parlato l’ex numero uno del mondo Andy Roddick nel suo podcast ‘Served’, complimentandosi per l’atmosfera che è capace di creare in qualsiasi stadio di qualsiasi torneo: “L’Eala Mania’ è divertente. M piace quando ci sono ambienti del genere per un match di quarto turno, è uno spettacolo. Sono assolutamente per l’Eala Mania“. L’americano poi si è concentrato sugli aspetti positivi che questo nuovo movimento può portare nel mondo del tennis e sulla capacità della tennista di dar vita a questo seguito dal nulla: “È fantastico per il tennis. Questo è che in gran parte non esisteva un paio di anni fa“. A testimonianza della risonanza mediatica della giocatrice classe 2005, il Presidente delle Filippine si è complimentata con lei per ciò che sta dimostrando sul campo.