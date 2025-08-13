Challenger Todi, Vasamì parte con il piede giusto

Esordio vincente per Jacopo Vasamì agli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup, torneo Challenger 75 ospitato dal Tennis Club Todi 1971. Il tennista romano, classe 2007 e attuale n. 682 del ranking ATP (terzo nella classifica mondiale under 18), ha superato Gabriele Maria Noce con il punteggio di 7-6(5) 6-4 in due ore e 21 minuti, conquistando l’accesso al secondo turno.

Sul Campo Centrale e davanti a un pubblico numeroso e caloroso, Vasamì ha gestito un match intenso, condizionato dall’umidità serale. “Devo fare i complimenti a Gabriele, ha disputato una grande partita – ha dichiarato il giovane azzurro, in tabellone grazie a una wild card –. È stato un incontro fisicamente dispendioso, ma sono molto soddisfatto del mio livello di gioco. Il sostegno del pubblico è stato incredibile e mi ha dato energia nei momenti decisivi”.

Il talento romano, che fino a poco tempo fa sfidava molti degli attuali partecipanti nei tornei junior, ha sottolineato la particolarità di ritrovarsi tra i professionisti: “Fa strano vederci tutti qui così presto, ma è bellissimo condividere il campo e i risultati con loro”.

Nella giornata odierna Vasamì tornerà in campo non prima delle ore 18.00 per affrontare Stefano Travaglia, in un match che vale l’accesso ai quarti di finale. A seguire, nella sessione serale, sarà la volta di Marco Cecchinato, impegnato contro Alexey Vatutin.

