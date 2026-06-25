Qualificazioni Wimbledon 2026, niente main draw per Bronzetti: Gjorcheska si impone al turno decisivo

Si chiude con l’ennesima sconfitta l’amara avventura degli azzurri nelle qualificazioni di Wimbledon 2026, che hanno regalato alla sola Tyra Grant la possibilità di giocare il tabellone principale dei Championships. È infatti arrivata una pesante battuta di arresto nel turno decisivo per Lucia Bronzetti, testa di serie numero 20 del tabellone cadetto, che si è arresa con il punteggio di 6-1 6-2 alla n.223 WTA Lina Gjorcheska.

La romagnola era reduce dalle vittorie su Maddison Inglis e Justina Mikulskyte, ma ad un passo dal main draw si è resa protagonista di una prestazione opaca cedendo con un passivo pesante nonostante i favori del pronostico fossero tutti dalla sua parte. Dopo aver aperto la partita con un break, Bronzetti ha subito una serie di sei game consecutivi che le è costata il primo set. A decidere la seconda frazione sono invece stati i break del terzo e del settimo game, che hanno permesso a Gjorcheska di mandare in archivio piuttosto agevolmente il match.