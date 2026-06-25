Wimbledon: sorrisi e clima disteso al termine dell’allenamento tra Sinner e Djokovic (VIDEO)

Clima disteso e sorrisi al termine dell’allenamento tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’All England Club. Il numero uno del mondo e il 24 volte campione Slam hanno svolto una sessione sul Campo 1 in vista del via del tabellone principale di Wimbledon, previsto per il 29 giugno. Alla fine dell’allenamento saluti cordiali tra i due team, con in campo Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara e Viktor Troicki.
Novak Djokovic and Jannik Sinner after their practice at Wimbledon. 👀 pic.twitter.com/udcZ2VzwO4
— Danny (@DjokovicFan_) June 25, 2026