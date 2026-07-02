Wimbledon

Wimbledon 2026: Sinner si allena ad Aorangi Park con Paul (FOTO)

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Jannik Sinner al torneo di Esibizione Giorgio Armani Tennis Classic 2026
Jannik Sinner - Foto Giorgio Armani Tennis Classic

Jannik Sinner continua a prendere feeling con l’erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo si è allenato con Tommy Paul ad Aorangi Park nel giorno di riposo in vista della sfida di terzo turno con Jenson Brooksby. Paul potrebbe essere l’avversario di Sinner ai quarti di finale.

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