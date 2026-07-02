Wimbledon 2026: Fritz domina Kypson e avanza al terzo turno

Taylor Fritz al terzo turno di Wimbledon. Dopo l’esordio solido con Dusan Lajovic, lo statunitense – testa di serie numero 6 del tabellone – fa fuori Patrick Kypson (n.113 ATP) nel derby a stelle e strisce di secondo turno. 6-2 6-2 7-5, in due ore e 4 minuti di gioco, il punteggio in favore del californiano, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e Gabriel Diallo. Si ferma il cammino di Kypson, che al primo turno aveva fatto fuori in rimonta Mackenzie McDonald (n.145 ATP) all’esordio su erba in stagione, dopo oltre un mese di stop in seguito al forfait al Roland Garros.