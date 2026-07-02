Wimbledon 2026: si ferma Grant, Bouzkova al terzo turno

Termina così il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. Nel secondo turno dello Slam londinese, l’azzurra viene sconfitta da Marie Bouzkova con il punteggio di 7-5 6-3 alla conclusione di una sfida combattuta fino all’ultimo punto e che lascia qualche briciolo di amarezza alla giovane classe 2008. Dopo un avvio incoraggiante, sublimato da un break nel terzo game da parte della tennista italiana, quest’ultima subisce il rientro della giocatrice ceca, più esperta in questo tipo di palcoscenici. Doloroso, in particolare, il break subito prima di un possibile tie break che chiude il primo parziale. Nel secondo set risulta, invece, decisivo il break sul 4-3, che regala il passaggio del turno a Bouzkova. Nonostante la sconfitta, la Grant può essere soddisfatta per quanto dimostrato, effettuando i primi passi in tornei di grande portata. Un traguardo ancor più nobile considerando che è partita dalle qualificazioni. Nella prossima sfida la numero 21 del seed affronterà la vincente del match tra Diana Shnaider e Ludmila Sansonova.