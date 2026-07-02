Infinito Djokovic: è il terzo giocatore a raggiungere il terzo turno a Roland Garros e Wimbledon dopo i 39 anni

Una vittoria senza appello per Novak Djokovic, che ha superato Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 al secondo turno di Wimbledon 2026. Il campione serbo continua la sua caccia al 25° titolo del Grande Slam e la sua corsa sull’erba dell’All England Club proseguirà contro il francese Arthur Rinderknech.

Intanto, Nole ha raggiunto un altro incredibile traguardo diventando appena il terzo giocatore nella storia, dall’inizio dell’Era Open, ad essere approdato al terzo turno di Roland Garros e di Wimbledon nella stessa stagione dopo aver festeggiato i suoi 39 anni. Prima di lui ci erano riusciti solamente Pancho Gonzales nel 1968 e Roger Federer nel 2021.