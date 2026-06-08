Challenger 75 Cattolica 2026: Guerrieri batte ancora Svrcina e accede al secondo turno

Prosegue la miglior stagione in carriera di Andrea Guerrieri, che accede al secondo turno del Challenger 75 di Cattolica dopo aver battuto Dalibor Svrcina 6-3 3-6 6-4.
Oltre a garantirsi la chance di ritoccare nuovamente la sua miglior classifica (231), il romagnolo ottiene anche la sua miglior vittoria in carriera per ranking: il ceco ha infatti cominciato la settimana come numero 107 del mondo. Guerrieri riesce anche a battere Svrcina per la seconda volta in stagione dopo la finale del Challenger 75 di Roma 2026, il suo primo titolo a questo livello. In quel caso, l’azzurro vinse 4-6 6-2 6-1.
Proprio quando sembrava che la rimonta di Svrcina fosse la conclusione più logica, Guerrieri ha ritrovato il livello di inizio match, chiuso in crescendo al terzo.
L’azzurro affronterà il vincente della sfida più giovane del tabellone: quella tra il 2007 bulgaro Alexander Vasilev e il 2006 colombiano Miguel Tobon.