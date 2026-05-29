La curiosa storia della racchetta “scomparsa” di Tiafoe a Roland Garros

Durante il Roland Garros, Frances Tiafoe è stato protagonista di un episodio curioso e diventato virale. Dopo la vittoria contro Hurkacz, nel momento dei festeggiamenti con il pubblico, Tiafoe si avvicina ai tifosi in tribuna e lascia la racchetta a bordo campo . Tra le persone presenti c’è Karen Gutierrez, tifosa colombiana, che interpreta quel gesto come un regalo spontaneo.

Karen racconta di averla presa convinta che fosse un dono per il tifo ricevuto: “Ho pensato che fosse per noi”. Poco dopo però arriva il dubbio, anche grazie al suo fidanzato: forse non era normale che un giocatore lasciasse la racchetta in quel modo. La ragazza prova quindi a restituirla, ma ormai il giocatore non è più in zona. A quel punto decide di cercare informazioni sui social e scopre che la racchetta era stata effettivamente “smarrita” e cercata dallo staff.