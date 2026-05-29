Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 30 maggio con Cobolli e Berrettini e Arnaldi in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 30 maggio al Roland Garros 2026. Giornata di terzo turno a Parigi con Cobolli, Berrettini, e Arnaldi, rispettivamente contro Tien, Comesana e Collignon.
DOVE VEDERE ARNALDI VS COLLIGNON
DOVE VEDERE BERRETTINI VS COMESANA
IL PROGRAMMA COMPLETO
Court Philippe Chatrier
ore 12.oo – (10) Cobolli vs (18) Tien
a seguire – Parry vs (6) Anisimova
non prima delle 16.00 – (4) Gauff vs (28) Potapova
non prima delle 20.15 – (4) Auger-Aliassime vs (31) Nakashima
Court Suzanne Lenglen
ore 11.00 – (17) Jovic vs (16) Osaka
a seguire – (1) Sabalenka vs Kasaktina
a seguire – (WC) Kouame vs Tabilo
a seguire – (Q) Faria vs (19) Tiafoe
Court Simonne Mathieu
ore 11.00 – Sakkari vs Chwalinska
non prima delle 13.00 – Berrettini vs Comesana
a seguire – (9) Mboko vs (19) Keys
Court 14
ore 11.00 – (25) F. Cerundolo vs Svajda
a seguire – (22) Kalinskaya vs Osorio
a seguire – Arnaldi vs Collignon
Court 7
non prima delle 12.00 – (25) Shnaider vs Oliynkova
a seguire – J.M. Cerundolo vs Landaluce