Challenger 125 Perugia 2026: wild card per Opelka, ci sono anche Gigante, Basile e Vasamì

Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup si arricchiscono con la presenza dell’ex numero 17 al mondo Reilly Opelka. Lo statunitense si aggiunge ad un’entry list già molto competitiva che può contare su molti azzurri tra cui Matteo Gigante, al rientro dopo una serie di problemi fisici che ne hanno condizionato la parte finale del 2025 e quella iniziale del 2026. Assieme a lui anche Pierluigi Basile e Jacopo Vasamì, rispettivamente classe 2007 e 2008, considerati tra i tennisti più promettenti della loro generazione.

Il profilo

Opelka è un giocatore pericolosissimo al servizio, anche in virtù della sua altezza di 2 metri e 11 centimetri, ma nel corso della sua carriera ha affinato anche le sue doti tecniche, tanto da conquistare ben 4 titoli nel circuito maggiore. migliori risultati a livello Slam, disputando il terzo turno all’Australian Open e al Roland Garros, nonché gli ottavi di finale allo US Open.

Buoni riscontri anche a livello di Masters 1000 dove vanta la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2021 e la finale del Masters 1000 di Toronto 2021, persa contro Daniil Medvedev. L’americano classe 1997 arriva in Umbria dopo la sconfitta al primo turno del Roland Garros contro un ottimo Federico Cinà, capace di piegarlo in cinque set. Perugia sarà un’occasione per guadagnare ancora fiducia e partite prima del passaggio all’erba, dove le caratteristiche tecniche lo rendono un avversario molto complicato da battere.