A che ora si gioca Arnaldi-Collignon? Data e diretta tv terzo turno Roland Garros 2026

Matteo Arnaldi è pronto a scendere in campo nel terzo turno del Roland Garros 2026 contro Raphael Collignon. L’azzurro, alla sua quarta partecipazione in un terzo round di un torneo Slam (seconda a Parigi), è stato protagonista di un’ottima prestazione contro Stefanos Tsitsipas e sembra essere in piena fiducia. Dall’altra parte della rete il belga, giustiziere di Ben Shelton, è la vera mina vagante del tabellone e potrebbe rivelarsi un osso duro per il sanremese. Tra i due non esistono precedenti

A CHE ORA ARNALDI-COLLIGNON

La sfida tra Arnaldi e Collignon andrà in scena sabato 30 maggio come terzo match a partire dalle 11.00 sul Campo numero 14. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.