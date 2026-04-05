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Masters 1000 Monte-Carlo 2026: l’esultanza di Sinner e Bergs come De Bruyne e Lukaku (FOTO)

By Tommaso de Laurentiis
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Mandatory Credit: Photo by Marco Canoniero/Shutterstock (15735055g) Jannik Sinner of Italy celebrates during the Round Robin singles match between Jannik Sinner of Italy and Felix Auger-Aliassime of Canada on Day two of the Nitto ATP World Tour Finals. Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime, Inalpi Arena, Turin, Italy - 10 Nov 2025

Jannik Sinner e Zizou Bergs hanno esordito alla grande nel torneo di doppio del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Un inedito duo, che si è sbarazzato in due set di Tomas Machac e Casper Ruud. Oltre al successo l’altoatesino e il belga hanno festeggiato la vittoria con una particolare esultanza, proposta da Bergs a fine partita. Il numero 46 del mondo ha poi rivelato via Instagram il motivo della celebrazione, ispirata ai calciatori della nazionale belga Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

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