Masters 1000 Monte-Carlo 2026: l’esultanza di Sinner e Bergs come De Bruyne e Lukaku (FOTO)

Jannik Sinner e Zizou Bergs hanno esordito alla grande nel torneo di doppio del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Un inedito duo, che si è sbarazzato in due set di Tomas Machac e Casper Ruud. Oltre al successo l’altoatesino e il belga hanno festeggiato la vittoria con una particolare esultanza, proposta da Bergs a fine partita. Il numero 46 del mondo ha poi rivelato via Instagram il motivo della celebrazione, ispirata ai calciatori della nazionale belga Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.