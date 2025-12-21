Atp Brisbane 2026: wild card per Kyrgios

Nick Kyrgios ottiene wild card e giocherà l’ATP 250 di Brisbane che si disputerà dal 5 all’11 gennaio 2026. L’ex finalista di Wimbledon tornerà dunque a disputare una partita ufficiale a quasi dieci mesi di distanza dal match di secondo turno del Masters 1000 di Miami perso contro il russo Karen Khachanov (7-6(3) 6-0). A comunicare la notizia è la stessa organizzazione del torneo che tra le pagine web del proprio sito ufficiale pubblica le parole del direttore Cameron Pearson: “Nick è sempre stato uno dei preferiti e una delle attrazioni principali per il pubblico di Brisbane. È un giocatore che prospera nei grandi palcoscenici. Sono entusiasta di potergli dare il benvenuto e non vedo l’ora di vederlo giocare di fronte a un pubblico appassionato“.

Per Kyrgios si tratta della seconda partecipazione consecutiva a Brisbane. Nella passata edizione, il nazionale australiano fu eliminato al primo turno dal francese Giovanni Mpetshi Perricard in un match estremamente combattuto e terminato col punteggio di 7-6(2) 6(4)-7 7-6(3).