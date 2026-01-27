Australian Open 2026: Zverev avanza in semifinale, Tien battuto in quattro set

Alexander Zverev in semifinale all’Australian Open 2026. Il finalista dell’edizione 2025 elimina la sorpresa del torneo Learner Tien in quattro set. Oltre tre ore (3h10min) di grande equilibrio, su una Rod Laver Arena con il tetto chiuso a causa dell’Extreme Heat Policy per il caldo torrido di Melbourne, con il tedesco che la spunta con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3). “Tien da fondo campo ha giocato una partita incredibile e sarà un giocatore che rivedremo spesso su questi palcoscenici. L’avevo visto giocare ai tornei Junior, ma è già migliorato tantissimo. Io in battuta ho fatto il mio lavoro, credo di dover migliorare nei primi colpi in uscita dal servizio”, le parole, nell’intervista in campo, del tedesco, alla decima semifinale Slam della carriera, meglio di lui in attività solo Djokovic (53), che attende il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur. Resta memorabile la campagna in terra Down Under di Tien, più giovane americano ai quarti di finale in Australia dai tempi di Andy Roddick (2002), che si consola con il best ranking di numero 24 del mondo.

LA PARTITA

Avvio di primo set di studio con i servizi a farla da padroni, anche grazie al tetto chiuso della Rod Laver Arena. Poco prima del cambio palle, Zverev si porta avanti di un break sul 4-2. Servendo per confermare il vantaggio, il tedesco è bravo ad annullare un’occasione del contro break Tien con una precisa prima a uscire da sinistra. Schivato il pericolo nel settimo game, Zverev chiude 6-3 in 36 minuti.

Si gioca poco anche nel secondo set con Tien che inizia a trovare le misure in risposta a cavallo dell’ora di gioco. Nell’ottavo gioco lo statunitense si procura una palla break per andare a servire per il set sul 5-3, ma Zverev si salva con una curva al centro imprendibile rimanendo agganciato sul 4-4. Il tedesco arranca in battuta, ma riesce a raggiungere il tie-break a suon di ace vincenti. Tie-break in cui il n.3 del mondo si trova sopra 5-4 e due servizi, ma butta via il set con un errore di dritto e uno smash non chiuso. Tien è cinico e chiude 7-6(5) in un’ora e 6 minuti.

Dopo il grande sforzo profuso nel tie-break, in apertura di terzo set passaggio a vuoto di Tien che, con due gratuiti e due doppi falli, si trova in un amen sotto 4-1. Perde campo l’americano, che subisce il secondo break in pochi minuti per un set archiviato da Zverev con il punteggio di 6-1 in 28 minuti.

Nel quarto set Tien torna a fare gioco, ma Zverev è inattaccabile al servizio. Set che procede spedito fino al dodicesimo gioco. Sul 6-5 americano, Zverev va in difficoltà sul più bello e concede un set point. Come già accaduto nel primo e nel secondo parziale, il tedesco si aggrappa al servizio e raggiunge Tien sul 6-6. Al tie-break il numero 3 del mondo questa volta non sbaglia e chiude 7-6(3) in un’ora e 1 minuto.