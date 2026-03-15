Masters 1000 Indian Wells 2026, Alcaraz: “Sofferto il caldo, Medvedev ha meritato”

Nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 è arrivata la prima sconfitta stagionale per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, autore di un avvio di stagione semplicemente perfetto, si è dovuto arrendere a Daniil Medvedev. Una sconfitta piuttosto netta per il numero 1 del mondo, apparso decisamente poco brillante, come tra l’altro confermato dallo stesso Carlos al termine del match.

Come riportato da L’Équipe, lo spagnolo ha ammesso di aver sofferto il caldo californiano contro il russo, dichiarando: “Mi sentivo bene nel primo set, ma avevo la sensazione che negli scambi, soprattutto contro Daniil, dove gli scambi sono molto lunghi, dovessi mettere tutta la mia potenza praticamente in ogni colpo. Avevo l’impressione di sprecare energia extra su ogni colpo e, con il caldo, a volte diventa davvero difficile da gestire. Il primo set è stato complicato, anche perché lui mi ha costretto a lottare. Nel secondo mi sono sentito meglio: ho capito che dovevo soffrire e l’ho accettato”.

Non sono mancati, chiaramente, gli elogi per Medvedev, che secondo Alcaraz “ha giocato una partita incredibile. Dall’inizio alla fine ha giocato in modo irreale. A essere onesto, non avevo mai visto Daniil giocare così. Merita totalmente la vittoria di oggi e di disputare la finale qui. Da parte mia, ho perso il servizio diverse volte nel primo set. È stato complicato per me, ma sono orgoglioso di aver lottato fino all’ultima palla”.

Nonostante la sconfitta, resta comunque un buon torneo per lo spagnolo. Adesso per lui la prossima tappa sarà il Masters 1000 di Miami, dove avrà ben pochi punti da difendere (sconfitta al secondo turno nel 2025) e quindi un’importante occasione per aumentare il proprio bottino nel ranking ATP.