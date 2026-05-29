Roland Garros 2026, Oliynkyova contro Shnaider: “Ha partecipato ad un torneo Gazprom. È  folle che tutti faccian silenzio”

Il terzo turno del Roland Garros 2026 vedrà sfidarsi l’ucraina Oleksandra Oliynkyova e la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 25, che hanno superato nel round precedente rispettivamente l’australiana Kimberly Birrell per 6-3 0-6 7-6(10-5) e l’americana McCartney Kessler per 7-6(3) 6-1.

Un match che non si giocherà solo sul piano sportivo, ma anche su quello politico a causa della guerra in atto in Ucraina. La tennista di Kiev, infatti, si è scagliata contro la collega russa che lo scorso novembre ha partecipato ad un torneo d’esibizione a squadre a San Pietroburgo finanziato da Gazprom, attore principale dell’economia russa che supporta lo sforzo bellico di Mosca. Oliynkyova in conferenza stampa ha parlato così: “Non c’è nulla di speciale in questa partita, giocare contro di lei non mi influenza. Il punto è che non dovrebbe proprio avere luogo questo match perché Shnaider ha qualche mese fa ha partecipato al torneo Gazprom, un’organizzazione che finanzia i crimini di guerra. Penso che sia come giocare nella Germania nazista per gli ufficiali della Gestapo, in un torneo organizzato dall’azienda che ha costruito Auschwitz” .

E ancora Oliynkyova: Per me non c’è alcuna differenza, è folle che tutti rimangano in silenzio riguardo a ciò che questa persona ha fatto. Ha anche messo like a post della propaganda russa. Io sono una persona che soffre semplicemente stando a casa mia – ha concluso l’ucraina –. Il mio Paese viene attaccato con i soldi di Gazprom e loro finanziano i droni che attaccano la mia città. E domani la gente ne farà uno spettacolo”.