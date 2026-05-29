Roland Garros 2026: Swiatek senza problemi, Linette regolata in due set

Iga Swiatek non ha alcuna intenzione di fermarsi. La numero 3 del mondo va a segno nel derby polacco contro la connazionale Magda Linette, 6-4 6-4 in un’ora e venticinque minuti, e accede agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Altra vittoria di spessore per la quattro volte campionessa di Parigi, ancora a caccia del primo titolo nel 2026.

È una versione di Iga diversa da quella a cui siamo abituati, ma altrettanto concreta. Una giornata complicata al servizio, compensata da un ottimo lavoro in risposta, contro un’avversaria che, se non in avvio di primo set, ha faticato a tenere testa all’ex numero 1 del mondo. Un primo set condito da tanti errori da ambo i lati della rete, ma archiviato con autorità da Swiatek, che ha tirato fuori carattere ed esperienza nei momenti cruciali della sfida. Più agevole il secondo parziale, scivolato via senza increspature, nonostante il tentativo di rimonta finale di Linette.

La sei volte campionessa Major approda così tra le migliori sedici del tabellone, dove affronterà Marta Kostyuk, numero 15 del seeding, uscita indenne dalla sfida contro Victorija Golubic.