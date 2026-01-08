News

ATP 250 Hong Kong 2026: Sonego ko in due set con Shang

Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France
Lorenzo Sonego si ferma agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Hong Kong per mano di Juncheng Shang, attuale numero 406 del mondo (best ranking n.47), in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori. Dopo il buon esordio stagionale contro Sakamoto arriva dunque la prima sconfitta dell’anno per Sonego con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Shang continua così la sua risalita dopo l’infortunio al piede della scorsa stagione che lo tenne lontano dai campi per sei mesi. Nei quarti di finale il cinese sfiderà il vincente dell’ottavo tra Botic Van de Zandschulp e Alexander Bublik.

LA PARTITA

A fare la differenza sono stati 5 game di fila vinti da Shang a cavallo tra la fine del primo set e l’inizio del secondo. In quel frangente il cinese ha strappato due volte il servizio al torinese: una prima volta nel finale del primo set portandosi sul 5-3 e poi in apertura di secondo set, allungando immediatamente sul’1-0 e servizio. Pur avendo avuto un’immediata occasione per il contro-break e altre tre chances per rientrare sul 4-2, Sonego non è riuscito a ricucire con l’avversario.

