A che ora si gioca Cobolli-Tien? Data e diretta tv terzo turno Roland Garros 2026

Flavio Cobolli è pronto a scendere in campo nel terzo turno del Roland Garros 2026 contro Learner Tien. Il romano è al secondo terzo round consecutivo a Parigi e viaggia ad alti ritmi dopo le prime due ottime uscite. Lo statunitense, che all’Australian Open 2026 aveva sorpreso tutti fermandosi agli ottavi, vuole continuare a stupire nei Major e vanta dalla sua parte anche l’esperienza di coach Michael Chang. Tra i due c’è solamente un precedente, vinto da Tien all’ATP 500 di Pechino 2025.

A CHE ORA COBOLLI-TIEN

La sfida tra Cobolli e Tien andrà in scena sabato 30 maggio alle ore 12 sul Philippe Chatrier. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.