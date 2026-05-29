A che ora si gioca Berrettini-Comesana? Data e diretta tv terzo turno Roland Garros 2026

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo nel terzo turno del Roland Garros 2026 contro Francisco Comesana. Il romano tornerà a giocare il terzo turno di uno Slam dopo quasi tre anni, da Wimbledon 2023, e nelle prime due uscite a Parigi ha mostrato la sua miglior versione sul rosso in questa stagione. Dall’altra parte della rete ci sarà l’argentino, giustiziere di Luciano Darderi al secondo turno, che fa della terra battuta la sua superficie prediletta. Tra i due non esistono precedenti.

A CHE ORA BERRETTINI – COMESANA

La sfida tra Berrettini e Comesana andrà in scena sabato 30 maggio non prima delle 13.00 sul Simonne Mathieu. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.