WTA 1000 Madrid, Sabalenka: “Non mi interessa della striscia di vittorie consecutive, penso solo a giocare a tennis

Aryna Sabalenka è intervenuta in conferenza stampa a seguito della sconfitta contro la statunitense Hailey Baptiste ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. 2-6 6-2 7-6(6) il punteggio in favore della testa di serie numero 30 che sigla la vittoria più prestigiosa della sua carriera. Qualche rammarico, invece, per la bielorussa, dopo un primo set dominato in lungo e in largo e i 6 match point a favore non sfruttati nel parziale decisivo (5 nel decimo game e 1 nel tie-break).

La fine della striscia di vittorie

Aryna entrava in questa partita avendo vinto ben 26 partite su 27 nel 2026 e con una striscia di 15 vittorie consecutive, per la bellezza di 3 titoli vinti (WTA 500 di Brisbane e i WTA 1000 di Indian Wells e Miami). L’unica in grado di batterla era stata la kazaka Elena Rybakina nell’ultimo atto dell’Australian Open. La bielorussa, però, ha rivelato che non sentiva alcuna pressione sapendo di essere imbattuta da diverse partite. “Io penso solo a giocare a tennis. Ho provato in tutti i modi a portarmi a casa questo match, ma non ha funzionato. La striscia di vittorie non mi è mai passata per la testa”.

L’analisi del match e la crescita di Baptiste

La numero 1 del mondo ha proseguito analizzando la partita: “Ѐ stato un match duro. Entrambe abbiamo giocato alla grande. Ho avuto diverse opportunità nel terzo set. Credo di aver forzato troppo in qualche punto, ma va bene così”. La bielorussa però, non si è mostrata preoccupata per la sconfitta, in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra: “ Alcune volte devi imparare da sconfitte di questo tipo. Devi prendere le cose che non sono andate come previsto durante la settimana e andare avanti”.

Sabalenka, avanti 5-4 nel terzo set, con l’americana al servizio, non è riuscita a sfruttare cinque match point. Nel tie-break decisivo ha avuto un’ulteriore occasione sul 6-5, ma anche in quel caso non è riuscita a concretizzare, arrendendosi poi per 8-6. A riguardo, Aryna ha commentato: “Hailey ha giocato un tennis fenomenale. Ho avuto delle opportunità, non le ho sfruttate. Nei match point a mio favore, lei ha giocato in modo molto coraggioso”.

La 4 volte campionessa Slam aveva già affrontato Baptiste in questa stagione, al Masters 1000 di Miami, sempre ai quarti di finale. In quell’occasione era stata la bielorussa a prevalere con un doppio 6-4, in grado poi di vincere il titolo per completare il Sunshine Double. Sabalenka ha riflettuto sulla crescita della statunitense, in grado di aggredire la partita e di alzare il livello nei momenti cruciali: “In Florida non le ho dato molte chance. Mi ha strappato il servizio una sola volta. Oggi, per esempio, in apertura di secondo set ho commesso un doppio fallo dal nulla. Penso che questo le abbia dato fiducia, ha iniziato a giocare meglio e in modo molto più aggressivo. Posso solo farle i complimenti”.