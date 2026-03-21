Masters 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 22 marzo con Berrettini e Paolini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 22 marzo del Miami Open 2026. È tempo di terzo turno sia per il Masters 1000 che per il WTA, con uomini e donne della parte alta del tabellone in campo. Occhi puntati sui numeri uno al mondo Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, mentre a difendere i colori italiani saranno Jasmine Paolini e Matteo Berrettini.
IL PROGRAMMA COMPLETO
STADIUM
ore 17.00 – (26) Fernandez vs (5) Pegula
non prima delle 18.00 – Opelka vs (6) Fritz
a seguire – (1) Alcaraz vs (32) Korda
non prima delle 00.00 – (1) Sabalenka vs McNally
non prima delle 01.30 – (28) Fils vs Tsitsipas
GRANDSTAND
ore 16.00 – Quinn vs (21) Lehecka
non prima delle 18.30 – (9) Svitolina vs Baptiste
a seguire – (3) Rybakina vs (27) Kostyuk
a seguire – (23) Zheng vs (15) Keys
non prima delle 00.00 – Berrettini vs (24) Vacherot
BUTCH BUCHOLZ
ore 16.00 – (25) Ostapenko vs (7) Paolini
a seguire – (Q) Jodar vs (29) Etcheverry
a seguire – (22) Paul vs Collignon
a seguire – (Q) Landaluce vs (14) Khachanov
COURT 1
ore 16.00 – (11) Alexandrova vs (34) Cristian
a seguire – (18) Jovic vs (Q) Gibson