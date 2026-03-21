Masters 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 22 marzo con Berrettini e Paolini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 22 marzo del Miami Open 2026. È tempo di terzo turno sia per il Masters 1000 che per il WTA, con uomini e donne della parte alta del tabellone in campo. Occhi puntati sui numeri uno al mondo Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, mentre a difendere i colori italiani saranno Jasmine Paolini e Matteo Berrettini.

IL PROGRAMMA COMPLETO

STADIUM

ore 17.00 – (26) Fernandez vs (5) Pegula

non prima delle 18.00 – Opelka vs (6) Fritz

a seguire – (1) Alcaraz vs (32) Korda

non prima delle 00.00 – (1) Sabalenka vs McNally

non prima delle 01.30 – (28) Fils vs Tsitsipas

GRANDSTAND

ore 16.00 – Quinn vs (21) Lehecka

non prima delle 18.30 – (9) Svitolina vs Baptiste

a seguire – (3) Rybakina vs (27) Kostyuk

a seguire – (23) Zheng vs (15) Keys

non prima delle 00.00 – Berrettini vs (24) Vacherot

BUTCH BUCHOLZ

ore 16.00 – (25) Ostapenko vs (7) Paolini

a seguire – (Q) Jodar vs (29) Etcheverry

a seguire – (22) Paul vs Collignon

a seguire – (Q) Landaluce vs (14) Khachanov

COURT 1

ore 16.00 – (11) Alexandrova vs (34) Cristian

a seguire – (18) Jovic vs (Q) Gibson