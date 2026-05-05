Internazionali d’Italia 2026: Pellegrino piega Landaluce e stacca il pass per il main draw

Andrea Pellegrino batte lo spagnolo Martin Landaluce, testa di serie numero 8, al secondo turno di qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 con il punteggio di 6-3 2-6 6-2 in poco più di 2 ore e accede così per la prima volta in carriera al tabellone principale di un Masters 1000. Vittoria di pregevole fattura per il pugliese che, dopo un primo set giocato alla perfezione, subisce il forcing del talento madrileno in un secondo set durato 47 minuti. Nel terzo parziale Pellegrino alza nuovamente il livello e si porta a casa l’incontro mettendo a segno 3 break.

Prima di questo torneo, Andrea aveva superato il primo turno di qualificazioni in un 1000 solamente una volta, sempre a Roma nel 2023, prima di perdere dall’australiano Popyrin. A livello ATP, invece, Andrea era entrato nel main draw in 5 tornei 250: Cagliari 2020, Bastad 2024 e 2025, Buenos Aires e Santiago 2026.

Bondioli out, passa Prizmic

Al turno decisivo delle qualificazioni si ferma, invece, Federico Bondioli, uscito sconfitto per 6-2 6-4 dalla sfida con il croato Dino Prizmic, testa di serie numero 2. Una sola palla break conquistata in tutto l’incontro per il romagnolo, incapace di mettere in serio pericolo il numero 79 del mondo.

Il classe 2005 non riesce, dunque, ad accedere per la prima volta in carriera al tabellone principale di un torneo ATP, in una stagione che fin qui lo ha visto trionfare nell’ITF M15 di Sharm El Sheikh 7 (il terzo titolo ITF della carriera) e raggiungere la sua prima semifinale a livello Challenger nel 125 di Napoli (sconfitta in tre set contro Altmaier).

Continua, invece, il percorso di crescita di Prizmic nel circuito maggiore. Il croato, anch’egli classe 2005, infatti, a Roma disputerà la sua sesta partita in carriera nel main draw di un Masters 1000, dopo aver raggiunto il secondo turno a Indian Wells e il terzo round a Madrid in questo 2026.