Australian Open 2026, Swiatek: “Contenta del mio match, a volte il pubblico è fastidioso”

“Ci sono stati alcuni cambi di ‘momentum’ ma non sono sorpresa: Anna (Kalinskaya, ndr) sa giocare un ottimo tennis”. Con queste parole Iga Swiatek ha commentato in conferenza stampa il suo match di terzo turno all’Australian Open 2026, vinto con lo score di 6-1 1-6 6-1 contro Anna Kalinskaya.

“Nel secondo set lei ha attaccato e forse avrei potuto iniziare con un’intensità maggiore – ha ammesso la polacca – ma l’ho fatto nel terzo, quindi sono contenta”. Quando le è stata posta una domanda sulla capacità di resettare dopo aver perso nettamente il secondo set, Swiatek ha detto: “A volte sai di aver sbagliato qualcosa e cerchi di sistemare. Altre volte, come oggi, non fai niente di sbagliato e l’avversaria gioca meglio. Dovevo solo concentrarmi nel caso lei giocasse aggressiva, è quello che ho fatto”.

Il pubblico

Interessante quanto detto dall’ex numero 1 al mondo sul pubblico: “Si possono trarre un sacco di energie positive dal pubblico, ma altre volte diventa fastidioso. Quando qualcuno fa coaching diventa difficile concentrarsi”. Ha aggiunto: “Dipende molto dal tipo di tifo e da come mi sento. In generale però apprezzo il supporto dei fan polacchi, sono ovunque nel mondo”.

Il prossimo turno

Al prossimo turno affronterà l’australiana Maddison Inglis, di cui ha detto: “Abbiamo giocato contro qualche anno fa, ma non ricordo molto di quel match. Sicuramente devo prepararmi tatticamente”. L’avversaria avrà un giorno in più di riposo, Swiatek ha chiosato: “Può anche toglierti dal ritmo partita, ma se sei molto stanca ti può salvare la vita. Non so quale sia la sua situazione”.