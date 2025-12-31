De Minaur cambia sponsor dopo undici anni: si conclude la collaborazione con ASICS

Dopo undici anni termina la partnership tra Alex de Minaur e il brand giapponese ASICS. L’annuncio è avvenuto tramite il profilo social dell’azienda nipponica, con un post condiviso e due foto rappresentative.

Nella prima viene mostrato de Minaur da giovane con la didascalia: “Anche lo scambio più lungo trova il suo ultimo colpo”. Nella seconda, invece, è raffigurato il numero 6 del mondo alle ATP Finals di Torino con lo slogan: ”Muovi il tuo corpo, Muovi la tua mente”.

Due immagini che mostrano l’inizio e la fine di questo lungo periodo che ha caratterizzato la collaborazione e, contestualmente, la maturazione del tennista. Secondo quanto anticipato dalla giornalista Jessica Schiffer, l’australiano passerà a Wilson, brand di cui usa già la racchetta.