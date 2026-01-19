Maestrelli: “Ho sempre sognato questo momento. Affrontare Djokovic sarebbe meraviglioso”

“È tutto meraviglioso, ho sempre sognato di poter vivere un momento del genere e mai mi sarei immaginato di riuscire a ottenere la mia prima vittoria in uno Slam“. Un felice ed emozionato Francesco Maestrelli commenta ai microfoni di SuperTennis la vittoria ottenuta nel primo turno dell’Australian Open 2026 (sua prima vittoria in un tabellone principale di uno Slam) contro il francese Terence Atmane dopo una battaglia sportiva durata oltre tre ore e conclusasi sul punteggio di 6-4 3-6 6-7(4) 6-1 6-1.

LA CRONACA DEL MATCH MAESTRELLI-ATMANE

LA CHIAVE DEL MATCH

Maestrelli descrive così l’altalena fisica, emotiva e di punteggio vissuta nel match contro Atmane e si come sia riuscito a concretizzare la rimonta: “L’esser sotto due set a uno è stato un momento duro: iniziavo a sentire qualche piccolo guaio fisico e qualche crampo ma poi sono riuscito a rilassarmi. Grazie a ciò sono riuscito ad alzare il mio livello migliorando servizio e risposta, nel frattempo lui non riusciva a ribattere bene come in precedenza. In quei momenti ho cercato di non pensare al punteggio ma di portare avanti quello che avevamo preparato con il mio team e devo dire che ci sono riuscito e ne sono molto felice“.

BERGAMO PORTAFORTUNA

La vittoria nel Challenger di Bergamo 2025 oltre a essere stata molto importante per Maestrelli fa viaggiare la mente verso un altro italiano capace di vincere lo stesso torneo anni prima, ovvero Jannik Sinner: “Sì a volte mi ricordano questa cosa – afferma il tennista azzurro -. Di sicuro in molti mi hanno detto che vincere a Bergamo è di buon auspicio, a me ha dato tanto slancio e fiducia e penso sia stata una vittoria importante per il mio percorso di crescita“.

LA POSSIBILE SFIDA CONTRO DJOKOVIC

Possibile avversario al prossimo turno niente meno che il dieci volte campione dell’Australian Open Novak Djokovic. Questo il commento di Maestrelli relativo a questa possibilità che potrebbe concretizzarsi: “Giocare contro Nole è una cosa che ho sognato almeno un milione di volte. Sono cresciuto guardando le sue partite così come quelle di Federer, Nadal e Murray e giocarci contro sarebbe un’esperienza meravigliosa che mi porterei dentro per tutta la vita. Chiaro che eventualmente sarà un match complicato ma nel caso lo giocherò con le mie armi, nel sogno vincevo io (ride ndr).”