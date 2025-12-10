Sinner continua la preparazione a Dubai: allenamento con Simona Halep (VIDEO)

Continua la preparazione invernale, in quel di Dubai, per Jannik Sinner. L’attuale numero 2 del mondo, nella giornata odierna ha svolto una sessione di allenamento insieme a Simona Halep, ex numero uno del ranking WTA, che ha smesso di competere nel febbraio del 2025.

Un allenamento particolare anche per Darren Cahill, unitosi al resto del team nei giorni precedenti e storico coach della tennista rumena, con cui ha condiviso alcuni dei momenti più importanti della carriera, tra cui la conquista della vetta della classifica mondiale. Un allenamento particolare per l’azzurro all’interno del percorso di avvicinamento alla stagione 2026.