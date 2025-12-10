Saja ancora campione d’Italia nei Quad: quarto titolo agli Assoluti

Negli Assoluti italiani di tennis in carrozzina, categoria Quad, il copione non cambia: a vincere è ancora Alberto Saja. Il bresciano di Active Sport, già campione nel 2021 a Garbagnate, nel 2022 a Torino e nel 2023 a Palermo, ha completato il poker tricolore imponendosi nello scorso fine settimana sui campi indoor dello Sporting Club Sassuolo. Una nuova conferma del suo dominio nazionale, arrivata al termine di un percorso netto fatto di tre affermazioni in altrettante sfide.

Il 51enne di Villanuova sul Clisi ha esordito superando la compagna d’allenamenti Maria Grazia Lumini per 6-1 6-3, quindi ha concesso solo tre game a Vincenzo Troilo (6-1 6-2), prima di chiudere la pratica in finale contro il torinese Hegor Di Gioia, battuto 6-2 6-4. Un successo costruito con solidità, anche in una giornata non perfetta: “Sono molto soddisfatto di questo nuovo scudetto – ha commentato Saja –. Le prime due partite sono state davvero buone, mentre in finale ho fatto più fatica, soprattutto nel secondo set”. Pur essendo spesso costretto a inseguire, dal 3-4 Saja ha cambiato passo, infilando tre giochi consecutivi e conquistando il titolo. “Non è stata la mia miglior prova – ha aggiunto –, ma è positivo aver vinto anche senza essere al top: significa che ho ancora margine”.

Questo ennesimo tricolore chiude nel migliore dei modi la stagione della sua rinascita dopo un 2024 segnato dagli infortuni. Nel 2025, Saja è tornato in nazionale per la World Team Cup in Turchia, ha superato quota 30 titoli internazionali ITF grazie ai successi di Cuneo e Torino, e chiuderà l’anno da numero 36 del ranking mondiale. Il suo best ranking, il n.21 raggiunto nel 2023, è ancora lontano, ma la motivazione non manca: “Mi sono allenato tanto e l’anno prossimo voglio tornare a competere con continuità internazionale. L’obiettivo è risalire. Inizierò la stagione già a metà febbraio con i due tornei di Bolton”.

Agli Assoluti di Sassuolo è arrivato anche un ottimo terzo posto per Maria Grazia Lumini: dopo le sconfitte contro Saja e Di Gioia, la 52enne di Travagliato ha conquistato il bronzo battendo Vincenzo Troilo per 6-3 3-6 6-1.