Caso Clostebol, Sabalenka difende Sinner: “Niente di inusuale nella sua vicenda”

“Non credo ci sia stato nulla di inusuale nel suo caso“. La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha espresso ai microfoni del ‘Piers Morgan’s Show‘ la propria posizione a riguardo del caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner e ne ha causato una sospensione di tre mesi nel corso del 2025. Ospite della chiacchierata anche Nick Kyrgios, contro il quale la bielorussa scenderà in campo il 28 dicembre a Dubai per la ‘battaglia dei sessi’. Proprio il tennista australiano nel corso della durata dell’intera vicenda ha mostrato più volte di non propendere dalla parte del quattro volte campione Slam.

TRATTAMENTO EQUO E MASSIMA ATTENZIONE

Una delle principali obiezioni mosse contro il numero due del mondo era rappresentata dal fatto che allo stesso Sinner sarebbe stato riservato un trattamento ‘di favore’, ipotesi decisamente smentita da Sabalenka: “Credo nello sport pulito e credo nel fatto che ogni atleta debba essere trattato in maniera equa dalle autorità ma, onestamente, non penso proprio che sia accaduto qualcosa di inusuale nel caso di Sinner. Quello che personalmente faccio per me stessa, considerati questi casi, è essere sempre attenta a tutto“.