ATP 250 Maiorca 2026, Borges piega Darderi e vola in semifinale: è la prima volta sull’erba

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Luciano Darderi all’ATP 250 di Maiorca 2026. L’azzurro è stato sconfitto da Nuno Borges con il punteggio di 7-6(1) 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco. Per il portoghese si tratta della prima semifinale in carriera sull’erba, un traguardo che gli mancava a livello ATP da Auckland 2025, torneo nel quale aveva già incrociato e sconfitto Darderi.

Il primo set è stato estremamente equilibrato e dominato dai servizi. Nessuno dei due giocatori è riuscito a costruirsi occasioni in risposta e si è così arrivati rapidamente al tie-break. A fare la differenza è stata la tensione nei momenti chiave: Darderi ha commesso un doppio fallo in apertura e un altro in chiusura del parziale, mentre Borges ha mantenuto grande solidità, imponendosi nettamente per 7 punti a 1.

Anche il secondo set ha seguito sostanzialmente lo stesso copione, pur concedendo qualche chance in più ai ribattitori. Il game decisivo è stato il settimo: Borges si è trovato per la prima volta in difficoltà sul proprio servizio, sotto 15-40, ma è riuscito a salvarsi grazie a quattro prime consecutive. Scampato il pericolo, il portoghese ha immediatamente cambiato l’inerzia dell’incontro, trovando il break nel decimo gioco e allungando definitivamente verso la vittoria.

Per Borges arriva così la prima semi sull’erba. Per un posto in finale affronterà l’americano Nathan Quinn, protagonista in apertura di programma di una rimonta vincente contro Vit Kopriva, battuto 6-3 al terzo. Per il classe 2002 statunitense sarà invece la prima semifinale ATP della carriera.

Per Darderi è tempo di concentrarsi su Wimbledon. A Church Road l’azzurro sarà chiamato a difendere il terzo turno raggiunto nel 2025, quando la sua corsa si fermò contro Jordan Thompson.