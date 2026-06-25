Wimbledon, svelati data e orario del primo match di Sinner

Sale l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Dopo essersi messo alle spalle il problema accusato al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, il numero uno al mondo ha già avuto modo di testare in partita le sue sensazioni sull’erba battendo Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 6-3 nell’esibizione andata in scena al Giorgio Armani Tennis Classic. Venerdì 29 giugno sarà invece la data del sorteggio dei tabellone principali, quando l’azzurro scoprirà il suo percorso verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz, tra i grandi assenti dell’edizione 2026 dei Championships.
Tra tante incognite, una certezza: la data e l’orario del debutto di Sinner sul verde dell’All England Club. Come da tradizione, il campione in carica di Wimbledon aprirà il programma nel primo giorno di gare sul Centre Court e scenderà in campo per il primo turno lunedì 29 giugno a partire dalle ore 14:30.