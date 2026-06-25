Laver Cup 2026: Team World al completo, dentro Tien e Paul

Aspettando Team Europe, i campioni in carica di Team World hanno annunciato gli ultimi due giocatori della squadra per la Laver Cup 2026, in programma dal 25 al 27 settembre. Si tratta degli statunitensi Learner Tien (n.18 ATP) e Tommy Paul (n.24 ATP) che si aggiungono ai già presenti Ben Shelton, numero 5 del mondo, Alex de Minaur (n.6 ATP), Taylor Fritz (n.7 ATP) e Alexander Bublik (n.11 ATP), capitanati dall’ex numero 1 del mondo Andre Agassi.

Per Tien sarà la prima apparizione nella competizione che quest’anno si disputerà nella O2 Arena di Londra, come già accaduto nel 2022 in occasione del ritiro del 20 volte campione Slam Roger Federer. Paul, che nel 2025 dovette dare forfait per un infortunio, invece, scenderà in campo con Team World per la terza volta dopo i successi del 2022 e del 2023.

Ancora non al completo, invece, Team Europe, guidato dall’ex numero 3 del mondo Yannick Noah, che al momento ha comunicato la presenza di 4 giocatori: i numeri 2 e 3 del mondo Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, l’azzurro Flavio Cobolli (n.10 ATP) e il ceco Jakub Mensik (n.17 ATP).