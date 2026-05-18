Qualificazioni Roland Garros 2026: Pellegrino parte bene, superato Moreno de Alboran

Parte bene il Roland Garros 2026 per Andrea Pellegrino. Il pugliese torna in campo dopo la lunga cavalcata agli Internazionali d’Italia, iniziata dalle qualificazioni e culminata poi con gli ottavi di finale sul Campo Centrale contro Jannik Sinner, e lo fa con una vittoria convincente ai danni di Nicolas Moreno de Alboran con il punteggio di 6-2 7-5.

Un match sempre rimasto in controllo per l’azzurro, soprattutto nel primo set, dove Pellegrino ha comandato gli scambi mostrando ancora una volta grande solidità sulla terra battuta. Nel secondo parziale arriva invece un piccolo passaggio a vuoto, specialmente nella fase centrale, ma il classe 1997 ritrova rapidamente il proprio ritmo e chiude l’incontro in due set. Evidente anche la differenza di attitudine sulla superficie tra l’italiano e lo statunitense, che nell’ultimo anno ha giocato poco ed è stato condizionato da diversi problemi fisici.

Per Pellegrino si tratta della quarta partecipazione in carriera alle qualificazioni del Roland Garros: finora non era mai riuscito a spingersi oltre il secondo turno, ma i segnali mostrati nelle ultime settimane permettono ora di guardare con fiducia a una possibile qualificazione al main draw dello Slam parigino.

Nel prossimo turno l’azzurro affronterà Lloyd Harris, che ha superato agilmente in due set Hugo Grenier. Esiste un solo precedente tra i due, risalente al 2017 sul cemento, con vittoria del sudafricano.