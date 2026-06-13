ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2026: doppietta Majchrzak, vittoria con Medvedev e prima finale

Kamil Majchrzak rimane sulle nuvole, e batte Daniil Medvedev 7-6 6-1 per raggiungere la sua prima finale in carriera all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026. Si tratta della seconda vittoria di fila contro un top 10 dopo il quarto di finale contro Felix Auger- Aliassime, la terza in totale.

IL MATCH

Lo scontro è tra due esperti della superficie, intenzionati a scambiare a lungo da fondo campo, soprattutto di rovescio. Il primo set si conclude al tie break a favore del polacco, che aveva già avuto un set point sul 5-4. Il terzo game del secondo set è quello decisivo: Medvedev non ha più la pazienza per rimanere nel match e cede per tre volte consecutivamente la battuta.

IL RITORNO

Non è una prima finale come tutte le altre: certo non per Majchrzak, che dopo aver saltato tutta la stagione 2023 per una squalifica in ambito doping ha dovuto ripartire da zero, guadagnando 120 posizioni in un anno. In finale potrà giocarsi il primo titolo e il miglior classfica in carriera (47) contro un altro perfetto erbivoro come Alex De Minaur, a caccia a sua volta del best ranking al numero 5.