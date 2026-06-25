Sinner è arrivato a Wimbledon per l’allenamento con Djokovic (VIDEO)

Jannik Sinner è arrivato a Londra ed è pronto a rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Il numero uno del mondo nel pomeriggio di giovedì sosterrà un allenamento sul Campo 1 dell’All England Club insieme a Novak Djokovic in un test di altissimo livello a pochi giorni dall’inizio dello Slam britannico.
L’azzurro arriva all’appuntamento londinese dopo le buone indicazioni emerse nell’esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic, dove ha superato il britannico Cameron Norrie con un convincente 6-3 6-3, mostrando già un ottimo feeling con l’erba.
Archiviata la vittoria contro Norrie, l’attenzione è ora tutta rivolta a Wimbledon. Il debutto del campione italiano è in programma lunedì 29 giugno, quando inizierà la difesa del titolo conquistato nella scorsa edizione dei Championships.
Jannik Sinner arriving at Wimbledon for today’s practice! 🦊🌱
🎥 Wimbledon pic.twitter.com/GwZ8zTlA0u
— jannik sinner files (@jannik_files) June 25, 2026