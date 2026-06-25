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Sinner è arrivato a Wimbledon per l’allenamento con Djokovic (VIDEO)

Tommaso Giuliani
By Tommaso Giuliani
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Jannik Sinner al torneo di Esibizione Giorgio Armani Tennis Classic 2026
Jannik Sinner - Foto Giorgio Armani Tennis Classic

Jannik Sinner è arrivato a Londra ed è pronto a rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Il numero uno del mondo nel pomeriggio di giovedì sosterrà un allenamento sul Campo 1 dell’All England Club insieme a Novak Djokovic in un test di altissimo livello a pochi giorni dall’inizio dello Slam britannico.

L’azzurro arriva all’appuntamento londinese dopo le buone indicazioni emerse nell’esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic, dove ha superato il britannico Cameron Norrie con un convincente 6-3 6-3, mostrando già un ottimo feeling con l’erba.

Archiviata la vittoria contro Norrie, l’attenzione è ora tutta rivolta a Wimbledon. Il debutto del campione italiano è in programma lunedì 29 giugno, quando inizierà la difesa del titolo conquistato nella scorsa edizione dei Championships.

 

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